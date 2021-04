Voraussichtlich ab dem kommenden Jahr soll es in Wiesentheid auch eine Möglichkeit zur Tagespflege geben. Die dann erste Einrichtung dieser Art in der Marktgemeinde entsteht derzeit im Zuge der Erweiterung der Seniorenresidenz in der Alten Abtswinder Straße. Bauherr und Betreiber des ganzen ist die Firma Preißner GbR, die momentan parallel in der Gemeinde eine Wohnanlage mit 37 seniorengerechten Wohnungen erstellt.

Das Gebäude, in dem die Tagespflege ihren Platz bekomme soll, befindet sich direkt neben der Seniorenresidenz. Dort wurde ein zweigeschossiger Anbau mit Dachgeschoss hochgezogen, der laut Seniorchef Gerhard Preißner bis Ende diesen Jahres fertig sein soll. Im unteren Geschoss dieses Anbaus soll später eine Tagespflege-Einrichtung ihren Betrieb aufnehmen. 18 bis 20 Plätze sind dazu vorgesehen, um dort Senioren zeitweise tagsüber zu betreuen, so die Bauherren.

Mit dem Anbau wird zudem die Kapazität des Altenheims von 108 auf 120 Betten erhöht. Dann soll die Pflegeeinrichtung zum Großteil mit Einzelzimmern ausgestattet sein, wie es auch von staatlicher Seite gefordert wird. Die Seniorenresidenz ging 1998 in Betrieb. Seit 2010 besteht zudem direkt daneben eine Wohnanlage, die ebenso vom Familienunternehmen errichtet wurde.