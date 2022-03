Rödelsee vor 1 Stunde

Wie Rödelsee den Geflüchteten helfen will

Wegen des Krieges in Russland kommen immer mehr Menschen aus der Ukraine in die Region. Rödelsee richtet die Kellermeister-Wohnung im Schloss Crailsheim her. Auch im Jugendhof auf dem Schwanberg sollen Menschen untergebracht werden.