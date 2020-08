Wie Radtourismus im Kitzinger Land verbessert werden soll

Der Freizeitradverkehr hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Um nicht still zu stehen und die Trends mitzubekommen, hat sich der Landkreis Kitzingen deshalb am LEADER-Kooperationsprojekt "Radbench" beteiligt, das mit den Landkreisen Haßberge, Bad Kissingen, Rhön-Grabfeld und Schweinfurt sowie der Stadt Schweinfurt umgesetzt wurde. Das geht aus einer Pressemitteilung des Kitzinger Landratsamtes hervor.

Im Zuge des Projekts wurden unter anderem die radtouristische Infrastruktur untersucht, die Radwegebeschaffenheit geprüft und Mängel bei der Beschilderung ermittelt. Eine Liste mit Handlungsempfehlungen rundete die Untersuchung ab, die durch eine spezialisierte Agentur für Radtourismus durchgeführt wurde.

"Natürlich gab es einige Lücken und Verbesserungsvorschläge an den Strecken, diese wurden oder werden aktuell abgearbeitet. Uns ging es aber auch um das Raderlebnis und darum, ob wir gut aufgestellt sind", wird Regionalmanagerin Simone Göbel, die diese Analyse begleitet, in der Mitteilung zitiert. Gut abgeschnitten haben dabei unter anderem die zwölf Themen-Touren des Landkreises, die in der Analyse bereits als sogenanntes "erweitertes Produkt" klassifiziert werden. Der Landkreis biete also nicht nur eine gute Beschilderung, sondern auch schon ein "Erlebnis mit Begeisterungsfaktor" für den Radler, heißt es. "Viele andere Landkreisen entwickeln gerade erst ähnliche Radrunden", erklärt Göbel und sagt weiter:"Aber es ist natürlich immer noch Potential nach oben, und daran wollen wir bewusst arbeiten."