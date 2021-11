Im Rahmen der Berufsorientierung im P-Seminar "Gartengestaltung" in der 11. Jahrgangsstufe besuchte Melanie Korbmann von der Firma Knauf in Iphofen das Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid (LSH).

Zunächst informierte sie die Schülerinnen und Schüler über Eckdaten der Firma Knauf wie zum Beispiel über die Größe, Ausrichtung und Produktpalette. Ein Schwerpunkt des Vortrages waren die diversen Möglichkeiten der Ausbildung und des dualen Studiums, sowie die beruflichen Perspektiven im Unternehmen Knauf, das mit weltweit circa 35 000 Beschäftigten und einer hohen Übernahmequote nach der Ausbildung ein attraktiver Arbeitgeber ist.

Nachdem Korbmann die Fragen der Schülerinnen und Schüler insbesondere über das duale Studium beantwortet hatte, erläuterte sie ausführlich wie eine gute Bewerbung aussieht. So ging sie dabei vor allem auf die Online-Bewerbung ein. Sie betonte, dass auch bei dieser Art der Bewerbung darauf zu achten ist, dass das Anschreiben, der Lebenslauf und die Anhänge vollständig und fehlerfrei sind. Zum Abschluss gab sie noch Tipps für die Kleidung und das Verhalten während eines Vorstellungsgespräches, was für alle sehr interessant und hilfreich war, denn das vermittelte Wissen kann nun in der Praxis angewandt werden.

Von: Philipp Kaul (Schüler, Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid)