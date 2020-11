Zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 8.30 Uhr, hat sich in der Rüdenhausener Straße in Castell eine Unfallflucht ereignet. Ein Unbekannter stieß mit seinem Fahrzeug gegen die dort aufgestellte Werbetafel der Fränkischen Weinkönigin. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, teilt die Polizei mit. Durch die Beschädigung an den beiden Eisenhalterungen der Tafel entstand ein Schaden von etwa 3500 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.