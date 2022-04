Die Stadtbücherei widmet sich in den kommenden Wochen dem Thema Wasser. Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung der Verwaltungsgemeinschaft Volkach entnommen:

Wasser ist Leben, Trinkwasserspender, Energiequelle, Transportmedium und Rohstoff. In einem Themenschwerpunkt beschäftigt sich die Vhs Volkach/Gerolzhofen mit Wasser, aber auch die Stadtbibliothek Volkach nimmt sich im April und Mai dieses wichtigen Themas an und möchte mit ihren Angeboten auch kleine Kinder für die Bedeutung des Rohstoffes Wasser sensibilisieren.

Immer mittwochs Filme zum Thema Wasser

Los geht es am Mittwoch, 27. April, mit dem Wasser-Video-Point in der Stadtbibliothek: Immer mittwochs (bis einschließlich 18. Mai) sind um 16.30 Uhr informative Dokumentationen und regionale Berichte zum Thema Wasser zu sehen. Dauer zwischen 15 und 40 Minuten, je nachdem, ob es Termine für Kinder oder Erwachsene sind. Den Besuchern der Stadtbibliothek entstehen keinerlei Kosten.

Außerdem gibt es einen Sonder-Bilderbuchkinotermin während der "Volkacher Wasserwochen": Am Samstag, 30. April ist um 16 Uhr zu sehen „Der Wal, der immer mehr wollte“ des Erfolgsduos Rachel Bright (Autorin) und Illustrator Jim Field.

Themen-Büchertisch "Wasserwelten"

In Zusammenarbeit mit der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendbuch darf selbstverständlich auch der Themen-Büchertisch „Wasserwelten“ nicht fehlen. Gezeigt und verliehen werden Kinder- und Sachbücher sowie Romane, die das Wasser (in jeder Form) in den Fokus stellen. Diese Buch-Ausstellung in der Stadtbibliothek ist immer parallel zum Wasser-Video-Point zu den bekannten Öffnungszeiten zu sehen.

Für das Bilderbuchkino zu "Der Wald, der immer mehr wollte", gilt: Kosten 3,50 Euro pro Person, maximal zehn Plätze, ab vier Jahre. Anmeldung in der Stadtbibliothek. Hygienebestimmungen werden bei Anmeldung mitgeteilt. Weitere Infos unter www.stadtbibliothek-volkach.de.