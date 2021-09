Rödelsee vor 23 Minuten

Waltrud Bayer: Sekretärin von drei Bürgermeistern

Waltrud Bayer, geborene Gerstner, aus Rödelsee feierte ihren 80. Geburtstag. Am 24. September 1941 wurde die Jubilarin in Bad Königshofen geboren. Einige Jahre arbeitete sie im dortigen Landratsamt. Doch dann lernte sie Karl Bayer aus Rödelsee in Südtirol kennen. 1964 wurde geheiratet. In Rödelsee fand sie dann von 1966 bis 2003 als Gemeindesekretärin eine Beschäftigung.