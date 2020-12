Am Donnerstagnachmittag ereignete sich an der Kreuzung zur Armin-Knab-Straße/Beethovenstraße in Kitzingen ein Verkehrsunfall, heißt es im Bericht der Polizei. Eine 47-jährige Fahrzeugführerin fuhr mit ihrem Pkw geradeaus in den Kreuzungsbereich ein. Hier missachtete die Frau die Vorfahrt eines von rechts kommenden Citroens. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden von etwa 7000 Euro.