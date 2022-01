Feuerbach vor 46 Minuten

Von der Fahrbahn abgekommen

Am Montagabend kam es auf der Staatsstraße 2272 zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-Jähriger war am Montagabend mit seinem BMW von Feuerbach in Richtung Kitzingen unterwegs. Kurz nach einer Kurve verlor er laut Polizeibericht die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei wurden drei Verkehrszeichen beschädigt. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 3300 Euro.