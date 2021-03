Das Netzwerk Junge Eltern/Familien Ernährung und Bewegung am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Kitzingen bietet Kurse für junge Eltern an, um sie für den Alltag mit Kind fit zu machen. Im Fokus steht die Erziehung zu einem gesunden Essen und Bewegungsverhalten und für einen entspannten Umgang mit dem Sprössling. Trotz Corona werden die meisten Kurse durchgeführt; sie werden als Online-Kurse ins Internet verlegt. Weitere Informationen und Anmeldung zu allen Kursen gibt es unter www.aelf-kt.bayern.de/ernaehrung.

Das Programm für April umfasst folgende Kurse:

Mittwoch, 14. April, von 15-16.30 Uhr, Mittwoch, 21. April von 9.30-11 Uhr im Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen, Mainbernheimer Str. 103. Babys erster Brei , zweiteiliges Angebot, Seminar für Eltern/Familien mit Babys ab vier Monate. Praxisnahe Informationen zur gesunden Ernährung im ersten Lebensjahr geben Ihnen Sicherheit beim Einführen der Beikost. Wie einfach es ist, gesunde Babynahrung selbst herzustellen, erfahren Sie in diesem Kurs. Außerdem nehmen wir fertige Babynahrung unter die Lupe und diskutieren, welche Produkte empfehlenswert sind.

Samstag, 17. April, 10 - 12 Uhr in Dettelbach, in der Schulküche der Rudolf-von-Scherenberg Grund- und Mittelschule, Georg-Graber-Str. 2. Fertiges aufgepeppt - So schnell wird´s vollwertig, für junge Eltern/Familien mit Kindern von 0-3 Jahre sowie Großeltern und Tagesmütter. Die Teilnehmer erfahren, wie sie Fertiggerichte gesund aufwerten können. Regional und saisonal verfügbare Lebensmittel stehen dabei im Vordergrund. Bitte Schürze, Geschirrtuch und Restebehälter mitbringen

Samstag, 17. April, in Mainbernheim, Praxis Kleines Nesthäkchen, Herrnstr. 20. Zappel-Krabbel-Hits für Babys: Spiel-Ideen und Informationen zur Bewegungsförderung und Entwicklung Ihres Kindes, Spiel, Spaß und Bewegung mit dem Baby, Lieder, Reime und Fingerspiele, Tipps, Tricks und viele Anregungen. Zeiten: 9-10.30 Uhr für Eltern mit Babys von 7 bis 12 Monaten, 10.45 bis 12.15 Uhr für Eltern mit Babys von 2 bis 6 Monaten.

Dienstag, 20. April, 19-21.30 Uhr in Volkach in der Schulküche der Mädchenrealschule, Eingang Kellereigasse, Frühlingsküche für die ganze Familie - Für Junge Eltern/Familien mit Kindern von 0-3 Jahre sowie Großeltern, Tagesmütter, Erzieher und Erzieherinnen. Der Schwerpunkt liegt bei der fleischlosen Küche. Bitte bringen Sie Schürze, Geschirrtuch und einige Restebehälter mit.

Freitag, 23. April, 14.30 - 16 Uhr in Dettelbach, Falterstr. 16, Das bewegte Wohnzimmer - Kurs für Eltern mit Kindern von 8 Monaten bis 2 Jahre. Lustvolle „Bewegungs-Räume“ warten überall! Ihr Kind liebt spielerische Entdeckungsreisen im Alltag. Bewegung fördert auch die geistige Entwicklung. Lassen Sie Ihr Kind mit dem ganzen Körper lernen und erfahren. Eltern erhalten Tipps und viele kreative Anregungen für Bewegungsideen und Spiel & Spaß im Haus.

Samstag, 24. April, 15 bis 17 Uhr in Kitzingen, Zweifachsporthalle im Mühl-berggebiet, Thomas-Ehemann-Str. 16. Auf die Papas, fertig, los! - Kurs für Väter mit Kindern, die bereits laufen können. Zusammen Spaß an Bewegung - Papas und Kinder bewegen sich gemeinsam und haben zu-sammen eine gute Zeit. Väter und Großväter nehmen neue Bewegungsideen für den Alltag mit. Bitte Turnschuhe oder Stoppersocken mitbringen.

Freitag, 30. April, 19 - 20 Uhr, online-Angebot Zuckerfrei und trotzdem lecker - Gesundes Essen für Leckermäulchen. Der Geschmack süß ist den Menschen angeboren, kein Wunder also, dass bereits sehr kleine Kinder auf Süßes stehen und bisweilen lautstark danach verlangen! Die Kursteilnehmer/-innen erfahren, wie viel Zucker sich in beispielhaften Produkten versteckt und wie sie „Zucker“ auf der Packung finden. Sie lernen wie diese „Extra-Portionen“ beurteilen können.

Freitag, 30. April, Zeiten: Kurs I: 14.30 bis 16 Uhr; Kurs II: 16 bis 17.30 Uhr in Kitzingen, Treffpunkt Trimm-Dich-Pfad, Albertshöfer Str. 1. Sternstunden in der Natur, für Junge Eltern/Familien mit Kindern von 12-36 Monaten sowie Großeltern, kreativer Waldspaziergang mit neuen Bewegungsideen für draußen; Anregungen für Spiel und Spaß im Wald; Tipps und viele Anregungen für Zuhause.