Am vergangenen Donnerstagabend (9. Februar 2023) kam es zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung zur Staatsstraße 2260 von Volkach nach Eichfeld.

Wie der Pressesprecher der Feuerwehr Volkach gegenüber inFranken.de erklärt, kommt es an dieser Stelle immer wieder zu gefährlichen Unfällen.

"Fahren da mehrmals im Jahr hin": Volkacher Feuerwehr spricht von "Unfallschwerpunkt"

Wie Pressesprecher Moritz Hornung berichtet, sei ein schwarzer Mercedes aus Richtung Eichfeld kommend auf der Staatsstraße 2260 in Richtung Volkach gefahren. Laut Augenzeugen hätte der Wagen dann, ohne die Geschwindigkeit zu verringern, die Kreuzung trotz Stoppschild in gerader Richtung überqueren wollen. Den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten VW habe er dabei übersehen, und es sei zur Kollision gekommen.

Um 18.49 Uhr seien die Einsatzkräfte zu besagter Kreuzung gerufen worden: "An der Einsatzstelle angekommen, konnten insgesamt fünf Leichtverletzte angetroffen werden", schreibt die Feuerwehr in ihrem Post. Bis die Arbeit des Rettungsdienstes und die Unfallaufnahme der Polizei abgeschlossen wurden, habe die Feuerwehr die Kreuzung in alle Richtungen komplett sperren müssen. Nach gut einer Stunde sei der Einsatz dann wieder beendet worden.

"Bei der Kreuzung handelt es sich aus unserer Sicht auf jeden Fall um einen Unfall- bzw. Einsatzschwerpunkt" schildert Pressesprecher Moritz Hornung. Denn nicht zum ersten Mal wurde die Volkacher Feuerwehr zu exakt diesem Unfallort gerufen: "Wir fahren dort mehrmals im Jahr Einsätze, oft geht es glimpflich aus, aber es kommt dort auch immer wieder zu Schwerverletzten, im Jahr 2012 eine tote Frau", so Hornung.

Volkacher Feuerwehr warnt - Kreuzung "prädestiniert" für Unfälle

Der Unfall vom vergangenen Donnerstag sei dieses Jahr der erste Einsatz für die Volkacher Feuerwehr an diesem Unfallschwerpunkt, aber erfahrungsgemäß nicht der Letzte gewesen, warnt Hornung: "Die Beteiligten hatten Glück im Unglück, denn dieses Unfallszenario haben wir an der Kreuzung schon in deutlich schlimmeren Ausmaß, mit Schwerstverletzten und Toten erlebt."

"So eine Kreuzung ist dafür prädestiniert, dass Leute denken, sie können es noch rechtzeitig rüberschaffen, und in der Folge einen Unfall bauen", so Hornung. "Alles in allem kann man nur an jeden Verkehrsteilnehmer appellieren, am Stoppschild stehenzubleiben und sich die Zeit zu nehmen für einen ausführlichen Blick in beide Richtungen."

