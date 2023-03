Mit Highspeed ins Internet – dies soll ab dem Jahr 2024 für die Stadt Volkach und die Stadtteile Astheim und Fahr Wirklichkeit werden. Gute Nachrichten für rund 3.750 Haushalte, die dann mit bis zu 1 Gigabit pro Sekunde Daten versenden, empfangen, im Internet surfen und downloaden können.

Die GlasfaserPlus GmbH, ein Gemeinschaftsunternehmen der Deutschen Telekom und eines Investors, plant ab 2024 auf eigene Kosten ein Glasfasernetz zu errichten und diese speziellen Anschlüsse bis ins Haus zu bauen. Wie die Verwaltungsgemeinschaft Volkach mitteilt, haben hierzu die Stadt Volkach und das Unternehmen nun eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet.

„Glasfaser ist die Technologie, die die Digitalisierung für alle zugänglich macht. Ein Glasfaseranschluss in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus wird in Zukunft so wichtig sein, wie früher der Zugang zu Strom, Wasser und Gas. Ich freue mich, dass wir jetzt mit der gemeinsamen Erklärung den Start des Glasfaser-Ausbaus ermöglicht haben und so unsere Bürgerinnen und Bürger auch in Volkach, Astheim und Fahr in naher Zukunft die Möglichkeit eines schnellen, zuverlässigen Internetanschlusses haben“, so Erster Bürgermeister Heiko Bäuerlein.

„Die GlasfaserPlus knüpft ihre Ausbauzusage nicht an das Erreichen von Vermarktungsquoten“, so Thomas Weigand, Kommunalberater Glasfaser bei der Telekom. „Deshalb müssen alle Interessierten selbst aktiv werden und ihren Glasfaseranschluss buchen. Dies ist beispielsweise direkt online bei der Telekom, im T-Shop oder im Fachhandel möglich.“

Die GlasfaserPlus hat sich zum Ziel gesetzt, den ländlichen Raum in Deutschland mit schnellem und zuverlässigem Internet durch Glasfaseranschlüsse zu digitalisieren. Volkach sei auf diesem Weg ein wichtiger Meilenstein.

Die GlasfaserPlus stellt ihr schnelles Netz allen Telekommunikationsanbietern zur Verfügung. Die BürgerInnen haben damit die freie Wahl, bei welchem Unternehmen sie Internet, Telefon oder Fernsehen buchen möchten.

Weitere Infos unter www.glasfaserplus.de