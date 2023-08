Volkach: Blasorchester absolvieren Wertungsspiele erfolgreich - "überaus gelungen"

Die beiden Volkacher Blasorchester – das Jugendblasorchester unter Leitung von Armin Stawitzki und das Symphonische Blasorchester unter Leitung von Manuel Scheuring – nahmen an Wertungsspielen in Forchheim statt und absolvierten sie sehr erfolgreich. Das berichtet die Verwaltungsgemeinschaft Volkach.

Im Rahmen eines „Jugendwertungsspiel-Events“, das es in dieser Form noch nie gab, erzielte das JBO in der Mittelstufe das höchste Prädikat „mit ausgezeichnetem Erfolg“! Der Klangkörper brachte als Pflichtstück „Schmelzende Riesen“ von Armin Kofler und als Selbstwahlstück „Norway Impressions“ von Alfred Bösendorfer zu Gehör.

Neu in diesem Jahr: Die teilnehmenden Orchester konnten neben dem Wertungsspiel auch verschiedene Aufgaben als Orchestergemeinschaft bestreiten. Bei diesen freiwilligen Challenges waren Kreativität, Zusammenhalt und Gruppendynamik gefragt, was das JBO mit Bravour und viel Freude umsetzte.

Das Engagement beim Wertungsspiel und den Challenges wurde belohnt: Insgesamt ging das JBO als Sieger der Mittelstufe aus dem Wettbewerb hervor und erspielte sich neben einem Pokal auch noch ein Preisgeld in Höhe von 200 Euro, das nun für gemeinsame Aktivitäten im Orchester genutzt wird.

Das Symphonische Blasorchester (SBO) trat in der Oberstufe an und brachte mit dem Pflichtstück „Terra Bacem“ von Mario Bürki und dem Selbstwahlstück „Fourth Suite for Band“ von Alfred Reed sein Können zum Besten. Auch das SBO erspielte sich das Prädikat „mit ausgezeichnetem Erfolg“.

Der Leiter Musikschule Volkach, Philipp Klinger, gratulierte den engagierten Musiker*innen und Dirigenten beider Orchester sehr herzlich und freute sich mit ihnen über die überaus gelungenen Wertungsspiele.