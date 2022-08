Am Samstag und Sonntag ereigneten sich im Landkreis Kitzingen mehrere Unfälle mit Tieren, wie die Polizeiinspektion Kitzingen meldet: In Geiselwind lief am Samstagabend ein Labrador über die Staatsstraße 2260 und wurde von einem Auto angefahren. Der Hund verendete; der Schaden am Fahrzeug: rund 5200 Euro.

Bei Stadelschwarzach kollidierte eine 63-jährige VW-Fahrerin auf der B22 mit einem Biber. Das Tier überlebte den Zusammenstoß nicht; am Fahrzeug entstand ein erheblicher Frontschaden.

Ein 64-jähriger Toyotafahrer fuhr auf der KT20 von Gnötzheim in Richtung Martinsheim, als ein Dachs die Fahrbahn querte. Durch die Kollision wurde die Frontstoßstange beschädigt. Der Schaden: rund 1200 Euro.

Eine 55-jährige Suzuki-Fahrerin fuhr auf der KT29 von Nordheim nach Sommerach, als ein Reh rechts in das Fahrzeug sprang. Schaden: circa 2000 Euro.

Eine 54-jährige Audi-Fahrerin fuhr von Iffigheim nach Obernbreit. Ein Reh kollidierte mit der linken Fahrzeugseite. Der Schaden: rund 2000 Euro.

Eine 49-jährige VW-Fahrerin fuhr auf der Staatsstraße 2271 in Fahrtrichtung Marktsteft. Die Fahrerin erfasste mit der Fahrzeugfront ein Reh, welches vor Ort verendete. Schaden: 2500 Euro.

Eine 56-jährige Skoda-Fahrerin erfasste bei Prichsenstadt mit der rechten Fahrzeugfront ein Reh. Schaden: circa 5000 Euro.

Ein 70-jähriger VW-Fahrer kollidierte auf der KT 2 bei Nenzenheim mit einem Reh. Das Tier verendete an der Unfallstelle. Schaden: 2500 Euro.