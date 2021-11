Am Donnerstag zwischen 11.45 und 12 Uhr befuhr ein 82 bzw. 72 Jahre altes Ehepaar einen Flurweg südlich von Obernbreit. An einer dortigen Eisenbahnunterführung trafen die Beiden auf ein quer davor stehendes Fahrzeug, in dem auf dem Fahrersitz eine zur Seite hin geneigte Person lag, die eine Kopfplatzwunde aufwies, meldet die Polizeiinspektion Kitzingen

Der Fahrer des Mercedes, ein 69-Jähriger, war nicht ansprechbar und musste zuvor durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Zur weiteren Behandlung wurde der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik nach Würzburg verbracht. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. An dem Fahrzeug, das durch einen Abschleppdienst geborgen werden musste, entstand ein Schaden von circa 2500 Euro. Weitere Flurschäden belaufen sich auf rund 400 Euro.