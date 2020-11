Um auszuparken fuhr eine 65-Jährige am Sonntagnachmittag mit ihrem Auto im Friedhofsweg in Willanzheim rückwärts. Hierbei stieß der Wagen der Frau gegen einen geparkten VW-Polo und beschädigte diesen an der vorderen rechten Fahrzeugseite, berichtet die Polizei.

Da sich die Frau anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, beging sie damit Unfallflucht. Auf Grund eines Zeugenhinweises konnten die Ordnungshüter die Verursacherin allerdings schnell ermitteln. Die Frau erwartet nun eine Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 1600 Euro.

Vom Unfallort flüchtete auch ein anderer Autofahrer, der in der Zeit von Samstag, 22 Uhr, bis Sonntag, 12 Uhr, in der Gaibacher Straße in Volkach mit seinem Fahrzeug gegen einen Stromverteilerkasten stieß. Wie die Polizei berichtet wurde der Kasten durch den Anstoß aus seiner Verankerung gerissen. Der Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.