Geiselwind vor 1 Stunde

Unfallflucht schnell geklärt

In der Scheinfelder Straße auf dem Parkplatz des Mc-Donalds in Geiselwind kam es am Mittwoch, 20 Uhr, laut Polizeibericht zu einer Unfallflucht. Ein Zeuge beobachtete, wie die Fahrerin eines Fords beim Ausparken einen schwarzen BMW touchierte und sich danach von der Unfallstelle entfernte.