Geiselwind/Wiesentheid vor 1 Stunde

Unfallflucht: Paketzusteller wird von Auto am Rücken touchiert

Ein Paketzusteller war am Samstag gegen 13.30 Uhr in der Nikolaus-Fey-Straße 14 in Wiesentheid gerade dabei Pakete auszuladen, als ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den Mann mit seinem rechten Außenspiegel am Rücken touchierte. Der Unfallverursacher bremste zwar noch kurz ab, fuhr dann jedoch einfach in Richtung B286/Geesdorf davon, heißt es im Polizeibericht. Der Paketzusteller erlitt leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers soll es sich laut Polizei um einen dunklen VW Golf oder Polo, zugelassen im Landkreis Kitzingen, handeln.