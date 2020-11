Kitzingen vor 1 Stunde

Unfallflucht: Mann fährt trotz Ansprache durch Zeugen weiter

Am Mittwoch gegen 12.30 Uhr wurde in der Kaiserstraße in Kitzingen ein 25-jähriger Fahrer eines Mini von Zeugen beobachtet, wie er laut Polizei beim Einparken das Heck eines geparkten Ford beschädigte.