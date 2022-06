Volkach vor 40 Minuten

Unfallflucht in Volkach: Zeuge merkt sich das Kennzeichen

Ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer rammte am Mittwoch gegen 18 Uhr in Volkach Im Seelein beim Rückwärtsfahren einen geparkten Wagen und fuhr dann sofort weg. Der Eigentümer des beschädigten Autos hatte den lauten Anstoß gehört und aus seinem Wohnungsfenster heraus den Unfallverursacher gesehen und sich das Kennzeichen gemerkt. So konnte der flüchtige 52-Jährige an seiner Wohnanschrift angetroffen werden, sein beschädigter Wagen stand auch dort. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird von der Polizei auf rund 9500 Euro geschätzt. Den 52-Jährigen erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.