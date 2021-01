Am Sonntagnachmittag ereignete sich in der Schwarzacher Straße in Kitzingen ein Verkehrsunfall. Ein 22-Jähriger und ein 23-Jähriger waren sich jeweils in ihren Fahrzeugen entgegen gekommen. Aus nicht bekannter Ursache stießen die beiden linken Außenspiegel der Fahrzeuge gegeneinander. Die Polizeibeamten konnten vor Ort die eindeutige Schuldfrage nicht klären. Es entstand ein Schaden von etwa 200 Euro.