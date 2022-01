Ein 21-Jähriger hat am Freitag gegen 11.45 Uhr in Volkach einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem er selbst verletzt wurde. Der junge Mann war mit seinem Auto nach Angaben der Polizei auf der Kreisstraße 10 von Dimbach kommend in Fahrtrichtung Volkach unterwegs. Der Wagen war mit vier weiteren Personen besetzt. An der Einmündung zur Staatsstraße 2260 wollte er nach links abbiegen. Beim Einfahren in die Staatsstraße übersah er einen von links kommenden Pkw und es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß.

Der Autofahrer, der die Vorfahrtsregelung missachtet hatte, wurde zur medizinischen Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Seine Mitfahrer sowie der weitere Unfallbeteiligte blieben unverletzt. Auslaufende Betriebsstoffe wurden von der Feuerwehr Volkach gebunden.

Radfahrer muss ins Krankenhaus

Zudem informiert die Polizei über einen weiteren Unfall in Volkach, bei dem sich ein Fahrradfahrer am Morgen verletzt hat. Der Mann fuhr um 8.50 Uhr den Kirchbergweg in Volkach bergabwärts. Dort stürzte er und verletzte sich so schwer, dass auch er in ein Krankenhaus zur Untersuchung gebracht werden musste.