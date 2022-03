Volkach vor 42 Minuten

Unfall in der Gaibacher Straße in Volkach: 48-jährige leicht verletzt

Am Mittwochmittag befuhr eine 73-jährige Dame mit ihrem Opel die Gaibachber Straße in Volkach in Richtung Kreisverkehr. An der Kreuzung zur Josef-Wächter-Straße hielt Polizeiangaben zufolge eine vor ihr fahrende, 48-jährige VW-Lenkerin verkehrsbedingt an. Aufgrund stark blendender Sonne erfasste die 73-jährige die Situation zu spät und fuhr auf den stehenden VW auf. Beim Zusammenstoß der beiden Pkw verletzte sich die 48-Jährige und wurde durch den Rettungsdienst leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 4000 Euro, heißt es im Polizeibericht.