Wiesentheid aktualisiert am 15.07.2021

Unfall beim Abbiegen

Am späten Mittwochnachmittag ereignete sich auf der Prichsenstadter Straße in Wiesentheid ein Verkehrsunfall, teilt die Polizei mit. Ein 55-Jähriger fuhr mit seinem VW in Richtung Prichsenstadt und setzte zum Abbiegen nach links in die Tulpenstraße an. Der nachfolgende 58-jährige Fahrer eines Mercedes-Sprinters erkannte das Abbiegen zu spät und stieß mit seiner Fahrzeugfront gegen den VW. Es entstand ein Schaden von rund 7500 Euro.