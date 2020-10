Am Dienstagnachmittag ereignete sich in Hoheim am Roßbrünnlein ein Verkehrsunfall. Eine 29-jährige Fahrzeugführerin stieß beim Einparken mit ihrem Pkw aus Unachtsamkeit gegen einen dahinter stehenden Laternenmast. Der entstandene Gesamtschaden beträgt etwa 3500 Euro, heißt es im Bericht der Polizei.

Ebenfalls am Dienstagnachmittag parkte laut Polizeiangaben eine 32-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw rückwärts in der Kaiserstraße in Kitzingen aus einer Parklücke aus. Aus Unachtsamkeit stieß die Frau gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Audi. Es entstand ein Schaden von etwa 1600 Euro.