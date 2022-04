Der gemischte Chor Tiefenstockheim will am Montag nach Ostern, 25. April, um 20 Uhr wieder mit den regelmäßigen Singstunden in der Kirchenburg Tiefenstockheim beginnen.

Vorsitzende Gudrun Müller setzt dabei zusammen mit Chorleiter Christian Brückner auf einen Neubeginn, nachdem es im Vorjahr lediglich sieben Chorproben, aber keine Auftritte wie das Straßenfest, Weihnachtssingen oder Liederabende gegeben habe. Kassier Robert Stöcker präsentierte eine dennoch positive Kassenentwicklung.

Derzeit verfügt der Chor über 36 Stimmen, davon elf Männerstimmen sowie 28 passive Mitglieder. 2020 war es gelungen, elf neue Mitglieder zu gewinnen. Vorgesehen ist die Anschaffung eines elektrischen Klaviers, dessen Kosten mit 80 Prozent bezuschusst werden können. Eine weitere Zuwendung kündigte der Kirchenburgverein an.

Corona-Zeit war die schwerste Zeit bisher

Da eine ganze Reihe an Ehrungen anstehen, sollen diese Auszeichnungen beim Straßenfest am ersten Augustwochenende oder alternativ im Rahmen eines Liederabends in der Kirchenburg gesondert verliehen werden.

Die Corona-Zeit sei jedenfalls die schwerste Zeit seit Bestehen des Chores gewesen, bilanzierte Müller in der 53. Generalversammlung. Chorleiter Brückner hofft nun inständig, dass es bald weitergeht und die Stimmen wieder regelmäßig geschult werden können. Er zeigte sich dabei sehr zuversichtlich, da es nach der letzten Unterbrechung 2020 im Folgejahr relativ schnell wieder weitergegangen war. Zudem bedauerte er, dass die Kulturszene so lange brach liegen musste.

Konzertabend und Gruppensängerfest geplant

Die um ein Jahr verspäteten Neuwahlen leitete Chorgründer Karl-Heinz Wolbert. Unverändert führt Gudrun Müller den gemischten Chor, vertreten von Petra Röllinger. Die Kasse führt Robert Stöcker, das Protokoll schreibt Elli Hirsch. Kassenprüfer sind Ramona Flennert und Elfriede Schmitt.

In ihrer Vorschau kündigte Müller die mögliche Teilnahme an einem Konzertabend in Gelchsheim an, zudem am Gruppensängerfest am 24. Juli. Die Veranstaltungen stehen jedoch unter dem Vorbehalt möglicher Einschränkungen.