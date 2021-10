Sulzfeld darf sich "Heimatdorf 2021" nennen: Finanz- und Heimatminister Albert Füracker zeichnete am Donnerstag insgesamt 14 Gewinnergemeinden in der Allerheiligen-Hofkirche der Residenz München aus. „Mit dem ‚Gütesiegel Heimatdorf‘ würdigen wir das besondere Engagement der Bewohnerinnen und Bewohner in unseren Gemeinden", betonte Füracker.

Im Rahmen des Wettbewerbs „Gütesiegel Heimatdorf 2021“ konnten sich Gemeinden mit bis zu 3000 Einwohnern, wie auch schon 2019, für die bayernweite Auszeichnung für Lebensqualität und Heimatverbundenheit des Heimatministeriums bewerben. Bewertet wurde neben Lebensqualität und Heimatverbundenheit auch die geplante Verwendung der Prämie zur weiteren Verbesserung der „gleichwertigen Lebensverhältnisse“ vor Ort.

Sulzfeld will mit der Prämie von 60 000 Euro die Wiederbelebung der historischen Markthalle im Rathaus vorantreiben. Mit dem Angebot von überwiegend regionalen Produkten des täglichen Bedarfs sollen die Nahversorgung sichergestellt, lokale Produkte gefördert und dem Leerstand begegnet werden, heißt es abschließend in der Pressemitteilung aus dem Münchner Ministerium.

Vorschaubild: © Foto: Ralf Weiskopf