Stiftung Astheim will 20 000 Euro für Kindergarten investieren

Kürzlich konstituierte sich laut einer Pressemitteilung das Kuratorium der Ritter'schen Kindergarten-Stiftung Astheim. Udo Gebert als zweiter Bürgermeister der Stadt Volkach wurde demnach neuer Stiftungsvorsitzender und löst damit Gerlinde Martin ab.

Auch Jochen Flammersberger als neuer Ortsbeauftragter von Astheim wurde in das Gremium berufen und wird künftig die Protokollführung übernehmen.

Die Leiterin des Kindergartens berichtete von der Zeit mit Corona. Nach einigen Schwierigkeiten und Fragezeichen hinter der Arbeit läuft der Betrieb mittlerweile wieder gut und mit Routine.

29 Regelkinder und 17 Krippenkinder in Kindergarten

Der Kindergarten beherbergt derzeit 29 Regelkinder und 17 Krippenkinder, also laut Pressemitteilung etwas mehr als das gesteckte Soll, was aber so von den zuständigen Behörden abgesegnet sei.

Erster und einziger Beschluss des neuen Gremiums an diesem Abend war die Ersatzbeschaffung eines Spielgerätes für den Außenbereich des Kindergartens mit einer Kostensumme von knapp 20 000 Euro.

Danach wurde noch besprochen, die Internetseite des Kindergartens an das städtische Layout anzupassen und entsprechend aufzubereiten. Bürgermeister Heiko Bäuerlein versprach, sich dieser Sache anzunehmen.