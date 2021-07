Castell vor 2 Stunden

Steigerwaldklub auf Wanderschaft

Elf Wanderer hatten sich am Treffpunkt in Castell eingefunden. Von hier ging es per Pkw über Birklingen zum nicht weit entfernten Ausgangspunkt Gut Neubauhof. Die Tour begann gleich mit einem kurzen Anstieg hoch zur Ruine Speckfeld. Weiter führt der Weg wieder hinunter zu den Weinbergen und von dort zum wohl schönsten Aussichtspunkt oberhalb Markt Einersheim. Er ist auch als "Terrior f" Punkt ausgewiesen. Der Blick von hier in den Südlichen Steigerwald und in die Hellmitzheimer Bucht begeistert immer wieder. Nach einer Rast zum Schauen und Trinken ging es weiter zum unweit gelegenen Weinbergshäusla. Es ist als Informations-Punkt ausgebaut. Auf einer außerhalb befindlichen Tafel wird die Gegend erklärt. Die Berge des südlichen Steigerwalds liegen vor einem und man möchte am liebsten abheben und wie ein Vogel über allem fliegen. Die Landschaft fühlt sich fast „toskanisch“ an. Der weitere Weg ist unspektakulär. Durchs historische Würzburger Tor vorbei am Schloss ging es zum Gasthof Rotes Ross, wo wir reserviert hatten. Der Rückweg zum Neubauhof war etwas kürzer. Vorbei an Prosselsheim ging es wieder auf Höhe zum Prosselsheimer Bühl. Auch der Blick zurück von hier ist lohnenswert. Nach etwa zwei Kilometern entlang der Weinberge und durch den Wald erreichten wir wieder unseren Ausgangspunkt.