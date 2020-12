Volkach vor 19 Minuten

Stadtspaziergang für kleine Spürnasen

Spielerisch Kitzingen erkunden: Mit dem Kinderquiz der Touristinfo wurde die Idee in diesem Jahr zur Erfolgsgeschichte. Geplant war das Kitzinger Kinderquiz eigentlich als Produkt für Familien, die Kitzingen erkunden wollen. Denn gerade die Kleinen können den Fakten rund um Kitzingens Geschichte und Sehenswürdigkeiten meist recht wenig abgewinnen und langweilen sich dann schnell. Um sie dennoch begeistert zu halten, den Eltern eine gute Zeit zu bescheren und aus ihnen echte Kitzingen-Fans werden zu lassen, hatte die Touristinfo Kitzingen für die Saison 2020 das Kitzinger Kinderquiz entwickelt. In zwei Altersstufen ab drei und ab sechs Jahren erleben die kleinen Spürnasen den Stadtspaziergang mit anderen Augen. Gespickt mit vielen Fragen und Rätseln ging es so zusammen mit den Eltern oder Großeltern auf Stadterkundung. Und am Ende gab es auch noch eine kleine Überraschung in Form eines Quiz-Diploms und eines Gutscheins für eine Kugel Eis der Kitzinger Eisdielen oder einen Falterturm zum Ausmalen. Wer mochte, konnte sogar am großen Jahresgewinnspiel teilnehmen. In diesem Jahr hat der neunjährige Lorik aus Kitzingen gewonnen. Er kann sich über Lebkuchen der Fränkischen Lebküchnerei und ein Schnitz-Set aus dem Wichtelreich freuen. Gerade die Option, in Coronazeiten auch mal Urlaub zuhause zu verbringen und seinen Heimatort touristisch zu erleben, reizte viele Kitzinger. Das zeigte sich auch bei der Auswertung rund ums Kinderquiz: rund 260 Kinder nahmen 2020 teil - ein Grund das Kinderquiz auch 2021 wieder in Kitzingen anzubieten. Seit November ebenfalls neu in der Touristinfo oder zum Download: Malvorlagen von Kitzinger Sehenswürdigkeiten.