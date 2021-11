Radfahrer lieben die Mainschleife und an schönen Tagen wird es an mancherorts durchaus eng. Eine solche Stelle, die seit langem als unfallträchtig gilt, liegt südlich von Volkach: Es ist der Radweg im Bereich des Mainkanals und der Kanalbrücke bei Nordheim. Dieser soll nun verbessert werden, da insbesondere die steile Aufstiegsstelle am Wasser- und Schifffahrtsamt gefährlich ist.

Das Büro Weimann stellt in dem Volkacher Stadtrat nun am Montagabend (19 Uhr, Mainschleifenhalle) ein Konzept für eine Verbesserung der Wege dort vor. Die Gesamtkosten würden rund 300 000 Euro betragen, werden aber mit 80 Prozent gefördert. Der Rest soll auf die drei Mainschleife-Gemeinden Volkach, Sommerach und Nordheim aufgeteilt werden.

Welche Gebühren für Gastronomen?

Zudem entscheidet der Volkacher Stadtrat, wie viel die Gastronomen für die Nutzung der Außenflächen bezahlen müssen. Ihnen war die Sondernutzungsgebühr wegen der Corona-Situation bis zum 30. Juni 2021 erlassen worden; zudem waren die Flächen wegen des Mindestabstands erweitert worden. Nun ist die Frage wie hoch die Gebühren für das 2. Halbjahr ausfallen sollen.

Bereits ab 18.30 Uhr tagt der Bauausschuss in der Mainschleifenhalle. Er berät unter anderem über die Umnutzung des ehemaligen Klostergebäudes in der Volkacher Altstadt zu einem Wohnhaus mit fünf Wohnungen.