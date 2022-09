Wie fair ist Volkach? Welche Unternehmen und Initiativen in der Stadt sind bereits auf dem Weg, das Handeln nachhaltiger zu gestalten? Welche Möglichkeiten hat jede und jeder Einzelne, im Alltag dazu beizutragen? Antworten gibt eine Stadtrallye quer durch Volkach im Rahmen der bundesweiten Fairen Woche. Darauf weist der Weltladen in einer Pressemitteilung hin, der die folgenden Informationen entnommen sind.

Am Samstag, 24. September, können Interessierte auf Entdeckungstour gehen und nachhaltig handelnde Unternehmen und Initiativen kennenlernen - alleine, in kleinen Gruppen oder als Schulklasse. An sechs Stationen erfahren sie mehr über Nachhaltigkeit, darüber, wie Fairer Handel zu besseren Lebens- und Arbeitsbedingungen im Globalen Süden beiträgt und wieso biologische und regionale Produkte besser für Klima und Umwelt sind. Neben dem Weltladen beteiligen sich unter anderem die ÖVEG, die Pfarrei Volkach, das Franken-Landschulheim Gaibach, die Mädchenrealschule Volkach sowie die Grund- und Mittelschule Volkach an der Stadtrallye.

Die Stadtrallye ist eine von mehreren Aktionen, mit denen sich Volkach an der Fairen Woche beteiligt. So bietet der Weltladen bis 25. September wechselnde Produkte mit Zutaten aus Fairem Handel an. Die Pfarrei Volkach öffnet ihren Kleidermarkt während der Öffnungszeiten des Pfarrbüros.

Seit über 20 Jahren lädt die Faire Woche jeden September alle Menschen in Deutschland dazu ein, Veranstaltungen zum Fairen Handel in ihrer Region zu besuchen oder selbst zu organisieren. Bundesweit gibt es rund 2000 Aktionen. Sie wird veranstaltet vom Forum Fairer Handel, dem Weltladen-Dachverband und Fairtrade Deutschland.