Der Stadtschoppen des Kitzinger Stadtmarketingsvereins am Stadtbalkon im Sommer war unter den Gegebenheiten und Einschränkungen der Corona-Pandemie ein Erfolg und für viele eine Freude. Weniger erfreut sind manche Passanten darüber, dass auch in der ersten Novemberwoche am Etwashäuser Stadtbalkon manche Spuren des Stadtschoppens noch immer zu sehen sind – etwa in Form von Absperrgittern, die dort zwischenzeitlich "kreuz und quer" verteilt sind, wie ein Mitteiler dieser Redaktion berichtet hat. Auch Verkaufshütten des Stadtschoppens stehen verrammelt und verriegelt noch an Ort und Stelle. Immerhin sind die rot-weißen Warnbarken, die Mitte der Woche auch noch dort standen, zwischenzeitlich abgeholt worden.

Dass Hütten und Gitter noch dort stehen, beruht auf Überlegungen des Stadtmarketingvereins, in der Adventszeit dort womöglich doch noch eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen. "Wir halten uns noch einen Plan B offen", berichtet auf Nachfrage dieser Redaktion Frank Gimperlein. Prinzipiell hätte der Stadtmarketingverein gerne "eine Art Weihnachtsmarkt oder etwas Ähnliches" geplant, meint der Vorsitzende des Stadtmarketingvereins. Doch angesichts des aktuellen Teil-Lockdowns und geltender Einschränkungen durch die Corona-Pandemie müssten die Verantwortlich derzeit noch abwarten und dann spontan reagieren, wenn eventuell in der zweiten Novemberhälfte absehbar sei, welche Einschränkungen auch über das Monatsende hinaus gelten.

Sobald jedoch feststehen sollte, dass der Lockdown auch im Dezember, während der Adventszeit, fortbesteht, dann würden die Hütten am Etwashäuser Stadtbalkon abgebaut, kündigt Gimperlein an.