TSV Abtswind

Sechstes Heimspiel für den TSV Abtswind in dieser Saison. Diesmal zu Gast in der Kräuter-Mix-Arena: der SC Feucht (Samstag, 16 Uhr). "Einen Heimsieg kann man nicht programmieren", sagt TSV-Trainer Claudiu Bozesan. Er ist überzeugt, dass "meine Jungs alles reinhauen", um endlich den ersten Sieg auf heimischem Platz feiern zu dürfen. "Wir nehmen einen neuen Anlauf, diesen Bock endlich umzustoßen", sagt ihr Trainer.

Ein Sieg sei wichtig, so Bozesan, dass der Abstand in der Tabelle auf die unteren Relegationsränge wieder größer werde. Denn in der Fußball-Bayernliga Nord sitzen zwischen den Plätzen 7 und 16 alle Mannschaften dicht aufeinander. Wie den Feuchtern beizukommen sei? "Das ist ein spielerisch starkes Team, da dürfen wir nur wenige Möglichkeiten zulassen."

Verzichten muss Bozesan aber auf den für zwei Spiele gesperrten Fabio Groß, der im vorherigen Heimspiel gegen Gebenbach (2:4) die Rote Karte gesehen hatte.

Der SC musste sich am vergangenen Spieltag mit einem Unentschieden zu Hause gegen Schlusslicht Bayern Hof (1:1) begnügen, stehen dennoch nach fünf Siegen und drei Unentschieden in den ersten zehn Spielen auf einem komfortablen sechsten Platz.

FC Geesdorf

Gegen jene Gebenbacher tritt der FC Geesdorf diesmal an (Samstag, 16 Uhr). Anders als in Abtswind, das auf seinen ersten Heimspiel wartet, geht das Warten der Geesdorfer auf den überhaupt ersten Saisonsieg weiter. Am vergangenen Samstag präsentierte sich der Aufsteiger wieder lange Zeit auf Augenhöhe mit dem TSV Kornburg (0:1) , erlaubte sich aber eine Unachtsamkeit und ein Tor entschied die Partie zugunsten des Mitaufsteigers.

Nun geht's ein weiteres Mal auswärts für den FC zur Sache. Noch nicht wieder mit dabei sein kann Spielertrainer Jannik Feidel. "Frühestens nächste Woche", könne er wieder eingreifen, gab er an.

Gegner Gebenbach, mit sieben Siegen auf Platz vier in der Tabelle, empfängt die Geesdorfer mit dem Selbstvertrauen von drei vorherigen Siegen, darunter das jüngste 4:2 bei TSV Abtswind .

FC Eintracht Bamberg

Bereits Mitte August hat Timo Strohmer die Violetten verlassen und sich dem SV Buckenhofen angeschlossen. Der 26-Jährige spielte bereits zuvor für den oberfränkischen Landesligisten. Für die Bamberger kam der Mittelfeldspieler in dieser Saison dreimal zum Einsatz.

SpVgg Bayern Hof

Bayernliga-Schlusslicht Bayern Hof hat personell nachgelegt. Yuma Mukoyama (22) und Tim Scherbaum (20) schließen sich den Gelb-Schwarzen an. Der Japaner Mukoyama, ein Mittelfeldspieler, spielte zuletzt in der ersten Liga der Mongolei und hatte am vergangenen Samstag im Auswärtsspiel in Feucht (1:1) sein Startelf-Debüt. Scherbaum, ein Abwehrspieler, kommt vom Bezirksligisten Trogen. Dagegen wechselte Torhüter Nico Preißler (20) zum SV Friesen. (dme)

SC Feucht

Der SC Feucht hat Leon Rukiqi (19) vom SV Seligenporten verpflichtet. Der Stürmer wurde im Nachwuchs von Greuther Fürth und Quelle Fürth ausgebildet. In der vergangenen Saison absolvierte er für Seligenporten 29 Spiele in der Bayernliga und erzielte sechs Tore. Im Heimspiel am vergangenen Samstag gegen Bayern Hof (1:1) gab er bereits sein Debüt. (dme)

SpVgg SV Weiden

Aufsteiger Weiden hat mit Abwehrspieler Maximilian Pogada (18) personell weiter zugelegt. Das Weidener Eigengewächs kehrte vom ASV Neumarkt zurück. Dort war er Kapitän der A-Junioren, nutzte nun aber die Chance, in den Bayernliga-Kader der Weidener zu wechseln. (dme)