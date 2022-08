Mit einem 3:1 nach Sätzen hat der TV Segnitz bei der Endrunde um die deutsche Faustball-Meisterschaft der Frauen die Gastgeberinnen vom TV Brettorf aus dem Turnier geworfen und stehen bei ihrer dritten Teilnahme nach 2019 und 2021 erstmals im Halbfinale.

Damit revanchierten sie sich im erneuten Aufeinandertreffen mit Brettorf auch für die Niederlage im vergangenen Jahr an selber Stelle, welche ihnen damals ein frühes Turnieraus beschert hatte.

Die Segnitzer Fünf mit Helen Gernet, Antonia Fuchs, Sophie Müller, Luisa Kaemmer und Svenja Schröder begann im ersten Satz stark, lag schnell mit 9:4 in Führung. Mehrmals spielten sie den Ball aggressiv an die Leine, so dass Schlagfrau Svenja Schröder punkten konnte. Mit einigen Assen erzielte Aufschlägerin Luisa Kaemmer weitere Punkte.

Segnitz bestimmt, hat nur im zweiten Satz Probleme mit dem Wind

Obwohl die Segnitzerinnen das Spiel bestimmten, holte Brettorf zum 8:9 auf. Trainer Uli Lauck holte seine Spielerinnen zu einer Auszeit an der Seitenlinie zusammen, Schröder übernahm die Angabe von Kaemmer. Mit Erfolg: Unter dem Jubel des Segnitzer Anhangs auf der Tribüne verwandelten sie ihren ersten Satzball zum 11:8.

Der Wind, den sie nach dem Seitenwechsel nun im Rücken hatten, bereitete den Segnitzerinnen vor allem beim Aufschlag im zweiten Satz Probleme. Sie liefen nach Punkten hinterher und mussten ihn mit 7:11 an die Brettorferinnen abgeben.

Im dritten und vierten Satz (11:5, 11:8) kehrten die Segnitzerinnen zu ihrer spielerischen Dominanz zurück. Mit einem konzentrierten Auftritt wehrten sie im vierten Durchgang auch ein letztes Aufbäumen der Gastgeberinnen ab und nutzten ihren ersten Matchball.

Im Halbfinale am Samstagnachmittag gegen die Titelverteidigerinnen

Das Halbfinale findet ebenfalls an diesem Samstag, 27. August, um 15.30 Uhr statt. Gegner sind die amtierenden Deutschen Meisterinnen von Jahn Schneverdingen, die als Erster der Nord-Gruppe direkt für das Halbfinale gesetzt sind.

Mit dem Sieg im Qualifikationsspiel steht ebenso fest, dass die Segnitzerinnen auch am Sonntag noch mal auf dem Faustball-Feld zu sehen sind. Ob sie dann um Platz drei oder im Finale spielen, hängt vom Ausgang des Halbfinales ab.

Deutsche Faustball-Meisterschaft, Frauen Samstag, 27. August, 10 Uhr:

Spiel 1: TV Segnitz – TV Brettorf 3:1 (11:8, 7:11, 11:5, 11:8) Samstag, 27. August, 10 Uhr:

Spiel 2: Ahlhorner SV – TSV Calw 3:0 (11:5, 11:8, 11:6) Samstag, 27. August, 13 Uhr:

1. Halbfinale: TSV Dennach – Ahlhorner SV Samstag, 27. August, 15.30 Uhr:

2. Halbfinale: TV Jahn Schneverdingen – TV Segnitz Sonntag, 28. August, 12.15 Uhr:

Um Platz 3: Verlierer 2. Halbfinale – Verlierer 1. Halbfinale Sonntag, 28. August, 13.30 Uhr:

Finale: Sieger 1. Halbfinale – Sieger 2. Halbfinale Quelle: DFBL

Alle Spiele der Endrunde um die deutsche Faustball-Meisterschaft bei Männern und Frauen werden als kostenloser und frei abrufbarer Livestream im Internet auf sportdeutschland.tv/dfbltv übertragen.