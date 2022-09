Die Männer des TV Marktsteft starten diesen Samstag, 17. September, mit einem Heimspiel gegen die dritte Mannschaft des Bundesligisten HC Erlangen als Aufsteiger in die neue Landesliga-Saison (20 Uhr). Erstmals seit der Saison 2017/18 gehören sie wieder dieser Liga an. Damals ging es nach nur einer Runde wieder runter. Das soll diesmal nicht so sein.

Beim neuen Anlauf setzt der Verein aus dem Handball verrückten Städtchen auf seine bewährte Linie: Mit einer ganz jungen und talentierte Truppe, die zum Großteil aus dem eigenen Nachwuchs kommt, gehen die Stefter Männer die Herausforderung an.

Neu besetzt ist die Position an der Seitenlinie: Nina Dennerlein hat seit diesen Sommer das Sagen. Die aus dem Ortsteil Michelfeld stammende Trainerin betreute zuletzt bis Juni 2019 die Bayernliga-Frauen der DJK Rimpar. Danach pausierte sie, doch nur beim Handball.

Dennerlein hätte sich für das Spielerische mehr Zeit gewünscht

Die 38-Jährige ist nebenbei auch als Personal-Trainerin für Fitness tätig. Im Sommer habe sie das Angebot aus Marktsteft überrascht, das sie schließlich nach kurzer Bedenkzeit angenommen habe. Den Verein und das Umfeld kenne sie bestens, denn sie war früher selbst jahrelang als Spielerin und Trainerin im Marktstefter Nachwuchs tätig.

Nun liegen acht Wochen Vorbereitung, Urlaubszeit inklusive, hinter den "Green Boys", wie sich die Marktstefter gemäß ihrer Vereinsfarbe nennen. "Wir sind so gut wie möglich vorbereitet. Körperlich sind die Jungs fit, da haben wir alles gegeben", sagt Dennerlein. Für die spielerische Seite hätte sie sich etwas mehr Zeit gewünscht.

Auf dieser ist mit dem Großlangheimer Elias Bergmann ein weiteres Talent hinzugekommen, der auch für den Drittligisten DJK Waldbüttelbrunn spielen darf. Ab Oktober kann sie mit Sebastian Seitz zudem einen talentierten 17-Jährigen einsetzen. "Sonst ist es nahezu die gleiche Mannschaft wie im Vorjahr. Wir haben viele Spieler, die um die 20 Jahre alt sind", so Dennerlein.

Das mache auch den Reiz aus, denn viele seien lernwillig und steigerungsfähig. Als erfahrene Kräfte sollen vor allem Torhüter Felix Lang, Dennis Schmidt und Franz-Xaver Hetterich den Stefter Karren ziehen. Hetterich gilt als Kopf des Teams.

Weniger mit Beinen und Bizeps, mehr mit Kopf und Hirn spielen

Wie es funktionieren könnte, beschreibt Dennerlein so: "Wir müssen das Spiel auf mehrere Schultern verteilen. Wir wollen von allen Positionen aus gefährlich sein." Bei der Spielweise müsse sie Sturm und Drang ihrer jungen Wilden zuweilen etwas bremsen. "Weniger mit Beinen und Bizeps, mehr mit Kopf und Hirn", sei gefragt.

Sie weiß, was die Marktstefter in der Landesliga erwarten wird. Es gilt, sich gegen viele routinierte Mannschaften und körperlich starke Gegner zu behaupten. Ihren Jungs traut sie das zu. Die Mischung aus jugendlichem Schwung, viel Talent und Euphorie, soll es sein, mit welcher der TV Marktsteft in der Liga bestehen will. Zusammenhalten und an einem Strang ziehen, sei die Voraussetzung. "Dann können sie schon was reißen", sagt Nina Dennerlein. Ab jetzt können die "Green Boys" beweisen, dass sie für die Landesliga nicht zu grün sind.

Für den TV Marktsteft spielen: Felix Lang, Noah Schwab, Fabian Olszowi (Tor), Franz-Xaver Hetterich, Dennis Schmidt, Christoph Deppisch, Nico Baumann, Yan Faltermeier, Linus Reuthal, Elias Bergmann, Christoph Wendel, Max Reuthal, Noah Schwab, Felix Lang, Fabian Olszowi, Tim Etzelmüller, Alex Lang, Kevin Lang, Sebastian Seitz, Tobias Seitz, Vincent Reuthal, Luca Matern.