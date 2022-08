Enttäuschte Mienen bei Spielern des FC Geesdorf nach dem 0:5 gegen den FC 05 Schweinfurt im Toto-Pokal-Wettbewerb. Wenige Tage später verloren die Geesdorfer auch in der Fußball-Bayernliga beim SV Donaustauf mit 1:7. An diesem Freitag treten sie zu Hause am Federwasen gegen den Regionalliga-Absteiger SC Eltersdorf an.