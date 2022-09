Handball: Landesliga Nord, Männer

TV Marktsteft – HC Erlangen 24:26 (11:14)

Der Start in die neue Landesliga-Saison ist dem TV Marktsteft nicht geglückt. Zum Auftakt zog der Aufsteiger in eigener Halle gegen die dritte Garnitur des Handball-Bundesligisten HC Erlangen knapp mit 24:26 (11:14) den Kürzeren.

Den Hauptgrund für die Niederlage sah TVM-Trainerin Nina Dennerlein in der fatalen Chancenverwertung ihrer Marktstefter. "Wir hatten 20 Fehlwürfe, darunter waren fünf bis sieben freie vor dem Tor." Hinzu seien zwölf technische Fehler und die Nervosität, aber auch die noch fehlende Erfahrung ihrer "Green Boys" gekommen, so die Trainerin. Sie bemängelte außerdem, dass ihre im Schnitt recht junge Mannschaft häufig zu schnell den Abschluss gesucht habe.

Erlanger Effizienz

Gegner Erlangen dagegen versuchte immer wieder, das Tempo herauszunehmen und die Marktstefter mit lang ausgespielten Angriffen aus dem Rhythmus zu bringen. Das gelang, häufig wurde zwar passives Spiel gegen die Gäste gepfiffen. Doch davon ließen sie sich nicht beirren und blieben auch effektiver vor dem Tor. "Die hatten nicht viele Fehlwürfe", so Dennerlein

Von Beginn an lag Erlangen in Führung, die Heimmannschaft holte zwar von 0:3 auf 4:4 auf (Etzelmüller, 11.), lief aber wenig später wieder drei Toren Rückstand hinterher. "Wir haben am Anfang relativ viele blöde Tore von außen bekommen", schilderte es die Trainerin. Das bekam die Stefter Abwehr mit der Zeit besser in den Griff.

Marktsteft läuft ständig hinterher

Zu Beginn der zweiten Hälfte vergrößerte sich Erlangens Vorsprung wieder, die Gastgeber rannten beinahe ständig hinterher. Doch sie fanden immer wieder Lücken in der Deckung der Gäste und ließen nie locker. Luca Matern schaffte das 19:20 (48.), eine Minute vor Schluss verkürzte Christoph Wendel noch einmal auf 24:25, zu mehr reichte es nicht. Mit der kämpferischen Leistung zeigte sich Trainerin Dennerlein zufrieden. Aber: "Da können wir noch so viel umstellen im Spiel, wenn wir unsere Chancen nicht reinbringen."

Am kommenden Samstag, 24. September, erwarten die Marktstefter Männer zuhause die SG Helmbrechts/Münchberg.

Marktsteft: Wendel 8/2, Matern 4, Florian Lang 3, Etzelmüller 3, Vincent Reuthal 2, Thorwart 2, Faltermeier 1.