Nach der 2:7-Niederlage in Gebenbach vor einer Woche hatte Geesdorfs Spielertrainer Jannik Feidel den Mut noch nicht verloren. "Wir müssen zusehen, dass wir mal ein Spiel gewinnen. Vielleicht kommen wir dann in einen Lauf." Gesagt, getan: Durch den 2:0-Heimerfolg über die Zweitvertretung des SSV Jahn Regensburg hat die Geesdorfer Mannschaft Teil eins der Wunschliste ihres Trainers erfüllt. Im zwölften Anlauf dieser Saison gelang dem Aufsteiger endlich der lang ersehnte erste Liga-Sieg. Es war für Geesdorf der erste überhaupt in der Fußball-Bayernliga.

Erstes Erfolgserlebnis nach zuletzt sieben Niederlagen am Stück

Logisch, dass Feidel, der selbst auch wieder auf dem Feld mitwirkte, nach der Begegnung erleichtert war. Der Stein, der ihm nach dem Schlusspfiff vom Herzen gefallen war, sei "schon groß gewesen". Feidel ist sich sicher, dass das Erfolgserlebnis trotz zuvor sieben Niederlagen am Stück nicht von ungefähr kam. "Das Spiel in Gebenbach mal ausgeklammert, war in den letzten Wochen schon eine Entwicklung zu sehen. Heute haben wir es dann geschafft, über 90 Minuten defensiv gut zu arbeiten und wenig zuzulassen. Darüber hinaus konnten wir nach vorne einige Chancen kreieren," erklärte der Übungsleiter die entscheidenden Unterschiede zu den Vorwochen.

Ehe sich Geesdorf gegen die Zweitliga-Reserve aus der Oberpfalz für den Aufwand belohnte, dauerte es bis zur 72. Minute. Dann brachten die Gastgeber nach einer schlecht abgewehrten Ecke den Ball zurück in die Gefahrenzone, wo Vincent Held aus 17 Metern trocken abzog und ins lange Eck traf. Auch mit der Führung im Rücken hatte der FC hernach keine Angst, etwas verlieren zu können, blieb konzentriert – und legte nach. Timo Eisenmann brachte sich, bei einem Konter von Yasir Aldijawi im Strafraum angespielt, mit einer Körpertäuschung in Schussposition und sein Versuch schlug zum umjubelten 2:0 im Regensburger Kasten ein (86.).

Jannik Feidel will weiter nicht auf die Tabelle blicken

Der erste Geesdorfer Bayernliga-Sieg der Vereinshistorie war damit perfekt und ließ alle in und um den Klub durchpusten. "Im Sport definiert man sich über Erfolgserlebnisse und letztlich Siege. Deshalb war der Erfolg heute einfach wichtig für das Selbstvertrauen, die Stimmung und den Glauben an die eigene Stärke," bemerkte ein zufriedener Jannik Feidel, den der Blick auf die Tabelle, die die Geesdorfer nach wie vor als Schlusslicht ausweist, nicht anficht. "Es geht aktuell nicht darum, uns in der Tabelle im Verhältnis zu den anderen zu betrachten, sondern wir wollten ein Signal senden, dass wir noch da sind. Das haben wir geschafft." Ob sich ein nachhaltiger Effekt einstellt, wird sich schon am kommenden Samstag, 24. September, zeigen. Dann reist der FC Geesdorf zum Auswärtsspiel nach Neumarkt.

Geesdorf: Humpenöder – Aldijawi, Weiglein, Held (81. Eisenmann), Vasilev, Münzberg, Fischer, Jannik Feidel (78. Lorenz), Fabio Feidel, Schlarb, Flores Vega (69. Kuhn).

Schiedsrichter: Fober (Herrieden)

Zuschauende: 150.

Tore: 1:0 Vincent Held (72.), 2:0 Timo Eisenmann (86.).