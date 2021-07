Volkach vor 11 Minuten

Sommerkino unterm Sternenhimmel

Sommerkino unterm Sternenhimmel: Das Open-Air-Kino "Mainschleifenflimmern" auf dem Weinfestplatz in Volkach findet auch in diesem Jahr statt. Vom 29. Juli bis 1. August werden wieder vier Kino-Highlights präsentiert. Den Anfang macht am 29. Juli das deutsche Feelgood-Roadmovie „Gott, du kannst ein Arsch sein“ mit Heike Makatsch und Til Schweiger. Am 30. Juli können sich die Fans von Emma Stone freuen: Sie spielt die Titelrolle in Disneys neuestem Streifen „Cruella“. Mit „Weißbier im Blut“ geht es am 31. Juli weiter. Sigi Zimmerschied ermittelt wieder als Kommissar Kreuzeder in der neuesten Krimikomödie aus dem tiefsten Niederbayern. Den krönenden Schlusspunkt bildet am Sonntag, 1. August, die romantische übersinnliche Komödie „Der Göttliche Andere“ mit Callum Turner und Matilda De Angelis. Einlass ist jeweils ab 20 Uhr, die Filme starten – je nach Sonnenuntergang – etwa gegen 21.30 Uhr. Auf dem bestuhlten Weinfestplatz gibt es auch ein Catering-Angebot. Veranstaltet wird das Kinofestival von dem Würzburger Unternehmen „die eine ... Nacht“ in Kooperation mit dem Tourismusverein „Volkacher Mainschleife e.V.“. Tickets und weitere Infos gibt es unter www.mainschleifen-flimmern.de und im Vorverkauf auch in der Touristinformation Volkacher Mainschleife; Info-Telefon (09381) 40112.