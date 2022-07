Endlich wieder Trubel im Schloss – nach zweijähriger pandemiebedingter Zwangspause fand wieder das Sommerfest am Franken-Landschulheim Schloss Gaibach statt. Schon am Vormittag strömten die Besucher zahlreich auf das Gelände und staunten nicht schlecht über die Vielzahl an Attraktionen.

Neben Führungen durch Schule und Schloss bereicherten sportliche Wettkämpfe am Soccercourt und auf dem Beachvolleyballplatz das Angebot. Bei den jungen Gästen standen Kinderschminken, Hüpfburgen, Spielstationen und der Reitplatz, welcher einen Vorgeschmack auf das Wahlfach "Reiten" bot, ganz hoch im Kurs.

Aber auch die Übungen der Schulfeuerwehr sowie das Kajakfahren und Stand Up Paddling auf dem Schlossweiher waren bei sommerlich heißen Temperaturen ein Publikumsmagnet.

Ein Höhepunkt war der traditionelle Spendenlauf, an dem sich zahlreiche Hobbyläufer beteiligten. Ein Teil des Erlöses kommt den Schüler*innen für besondere Anschaffungen an der Schule zugute, der Großteil wird in diesem Jahr für die Ukraine gespendet. Einige Schüler, darunter Benedikt Endres (6Rb) lief dabei 80 Runden, was einer Strecke von etwa 26 Kilometern entspricht. Auch Jonathan Barth (7Ra) und Magnus Oestreicher (7Ra) waren mit 55 und 50 Runden ganz vorne mit dabei. Angesichts der tropischen Temperaturen und der Beschaffenheit des Geländes eine wirklich bewundernswerte Leistung! Ein herzlicher Dank der Organisatoren gilt natürlich den Sponsoren, die jede gelaufene Runde finanziell honorierten!

Im Schloss sorgten die Mitarbeiterinnen der Wirtschaftsabteilung des FLSH und viele Freiwillige aus den Reihen der Schulfamilie für das leibliche Wohl. Deftiges vom Grill, Burger aus der Internatsküche oder Kuchen und Torten von der Kaffeebar – da konnte ein jeder nach Herzenslust schlemmen und nebenbei den Klängen des Schülerblasorchesters bzw. den groovigen Rhythmen der Lehrerband lauschen.

Ein gelungener Tag, der in Zukunft hoffentlich wieder jährlich stattfinden kann.

Von: Carina Pabst (Lehrerin, Franken-Landschulheim Schloss Gaibach)