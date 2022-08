Nach zwei Jahren Verzicht aufgrund der Pandemie durfte nun endlich wieder ohne Einschränkungen gefeiert werden. Das hat die Geschäftsleitung der Firma Göpfert gerne zum Anlass genommen um mit einem großen Sommerfest ganz im Zeichen der Familie ausgelassen zu feiern.

Bereits bei der Ankunft der Mitarbeiter mit ihren Familien gab es viele glückliche Gesichter - vor allem bei den Kindern: Familie Göpfert hatte einen kleinen Rummelplatz mit Karussell, Hüpfburg, Dosenwerfen, Schießstand und sogar einen Süßwarenstand organisiert.

Aus der kurzweiligen Rede des Senior-Chefs Karl F. Göpfert ging unter anderem hervor, dass die Firma weiterhin auf ein sehr gutes Auftragspolster für die nächsten Monate blicken kann, sich aber nicht darauf ausruht, sondern sich wie gewohnt weiterentwickeln wird um den Kunden immer die beste Maschine zu liefern.

Der Betriebsratsvorsitzende Alexander Greß bedankte sich bei Familie Göpfert für die sehr gute Zusammenarbeit. Das sehr angenehme Betriebsklima wird nicht zuletzt durch die flachen Hierarchien des traditionellen Familienunternehmens gefördert.

Auch André Göpfert konnte der Belegschaft ausgezeichnete Neuigkeiten verkünden: nach der Verleihung des Preises "Bayerns Best 50" bereits im Jahr 2017 durfte er stellvertretend mit seiner Schwester Esther Göpfert auch in diesem Jahr wieder den Preis vom Bayerischen Wirtschaftsministerium entgegennehmen.

Was ihm aber Sorgen bereitet sind die Probleme geeigneten Nachwuchs an Facharbeiter zu bekommen. In den letzten Jahren hat sich verdeutlicht, dass es immer schwieriger wird neue Auszubildende anzuwerben. Dabei können die Azubis bei der Firma Göpfert auf eine lange Erfolgsgeschichte blicken: immer wieder stechen die jungen Auszubildenden durch herausragende Leistungen hervor. Wie auch in diesem Jahr, was die Geschäftsleitung mit großem Stolz erfüllt.

Da in den letzten beiden Jahren die traditionellen Weihnachtsfeiern ausfallen mussten, wurden die Ehrungen der langjährigen Mitarbeiter beim diesjährigen Sommerfest nachgeholt. Stolze 55 Mitarbeiter können auf eine lange Betriebszugehörigkeit von zehn bis 40 Jahren blicken.

Eine weitere Tradition, nämlich das Singen der neuen Mitarbeiter durfte natürlich auch nicht fehlen. Ein eigens auf das Unternehmen umgedichtetes Lied wurde launig von den 80 neuen Mitarbeitern vorgetragen.

Danach folgte der gemütliche Teil des Nachmittags bzw. abends mit bester Verpflegung und viel Spaß auf dem Rummelplatz.

Das Sommerfest 2022 war ein voller Erfolg und wird den anwesenden rund 650 Gästen, darunter 159 Kindern noch lange in guter Erinnerung bleiben.

Von: Carolin Orth (Assistentin, Göpfert Maschinen GmbH)