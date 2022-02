Soll es einen besonderen Schutz für die Dettelbacher Altstadt geben? Ist es an der Zeit für eine Erhaltungssatzung, die genau diesen Schutz bieten kann? Ob eine entsprechende Satzung aufgestellt werden soll, entscheidet der Dettelbacher Stadtrat in seiner nächsten Sitzung am Montag, 21. Februar.

Auf dem Weg ins Glasfaserausbau-Zeitalter: Der Stadt liegt ein Angebot der Deutschen Telekom vor, den Glasfaserausbau zu übernehmen. Was das bedeutet und welche Konditionen sich daraus ergeben, wird in der Sitzung vorgestellt. Zudem geht es darum, wie künftig Pachtausschreibungen erfolgen sollen, hier will man ein neues System etablieren, das sich an ökologischen Kriterien orientiert. Möglich machen könnte dies ein neues Punktesystem.

Weitere Themen: Der Entwurf des Vermögenshaushaltes 2022 steht ebenso auf der Tagesordnung wie das Investitionsprogramm 2022 bis 2025. Dem Rat liegt außerdem ein Antrag von Stadträtin Eva-Maria Stöcklein auf dem Tisch, den Feuerwehren die Betriebskosten wegen der Pandemie für das Jahr 2020 zu erlassen. Und schließlich diskutiert das Gremium noch eine mögliche Gebührenanpassung für Bewohnerparkausweise.

Beginn ist um 19 Uhr im Historischen Rathaus in Dettelbach.