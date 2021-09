Im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim gibt es nach aktuellem Stand insgesamt 4529 labordiagnostisch bestätigte Coronavirus-Fälle seit Ausbruch der Pandemie, 66 gelten als aktiv. Am Donnerstag wurde nach langer Zeit ein Todesfall verzeichnet, somit sind 108 Menschen im Zusammenhang mit CoVid-19 gestorben. Das letzte Todesopfer war, wie bekannt ist, eine ungeimpfte 65-jährige Person. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Freitag laut Robert-Koch-Institut bei 41,5.

Über das Impfzentrum des Landkreises gab es laut Mitteilung des Landratsamts Neustadt/Aisch bislang insgesamt 57 819 Impfungen, hiervon sind 30 022 Erst- und 27 797 Zweitimpfungen. Weiter wurden über Praxen im Landkreis bisher insgesamt 64 305 Impfungen verabreicht, davon 31 745 Erst- und 32 516 Zweitimpfungen sowie 44 Auffrischimpfungen. Im Landkreis wurde somit über Impfzentrum und Praxen 122 124 Mal geimpft, davon waren 61 767 Erst- und 60 313 Zweitimpfungen sowie 44 Auffrischimpfungen.

Von den aktuell 66 aktiven Fällen sind 19 in der Kreisstadt Neustadt (gesamt: 720 Fälle) und 13 in der Kurstadt Bad Windsheim (784). Nachdem Uffenheim lange keine bis nur wenige Fälle hatte, werden dort aktuell sechs aktive Falle (249) gemeldet. In Burgbernheim gibt es fünf aktive Fälle (138), vier hat Scheinfeld (208).

Die weiteren aktiven Fälle verteilen sich aufh Burghaslach (2/138), Dietersheim (1/103), Gutenstetten (1/43), Ipsheim (2/109), Markt Erlbach (7/224), Obernzenn (1/178), Oberscheinfeld (3/49) und Uehlfeld (2/147).