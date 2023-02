Bei zwei verendet aufgefundenen Feldhasen im Raum Wässerndorf (Gemeindeteil von Seinsheim, Landkreis Kitzingen) hat das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen die Infektionskrankheit Tularämie festgestellt. Das hat das Landratsamt Kitzingen in einer Pressemitteilung bekannt gegeben.

Bei der Tularämie oder auch Hasenpest handle es sich um eine "durch das Bakterium Francisella tularensis hervorgerufene Infektionskrankheit, die vorwiegend bei wildlebenden Hasenartigen (Hasen, Kaninchen) und Nagetieren (Mäuse, Ratten, Eichhörnchen) sporadisch vorkommt". Die Tularämie sei "eine Zoonose, die durch direkten Kontakt mit der kontaminierten Umgebung oder infizierten Tieren auf den Menschen übertragbar" sei.

Lungenentzündung, Lymphknotenschwellung, Gliederschmerzen: Hasenpest im Kreis Kitzingen entdeckt

Die infizierten Tiere erkranken demnach an einer akut verlaufenden fieberhaften Allgemeininfektion mit Abmagerung, Schwäche und Apathie. "Sie laufen schwankend und verlieren häufig die natürliche Scheu", so die Behörde. Beim Menschen komme es häufig zu grippeartigen Symptomen wie Kopf- und Gliederschmerzen, auch Lungenentzündungen, fortschreitenden Entzündungen an der Eintrittsstelle und Lymphknotenschwellungen.

Personen, bei denen Krankheitserscheinungen nach einem Wildtierkontakt auftreten, sollten einen Arzt aufsuchen und diesen darauf hinweisen, heißt es. Es werden folgende Verhaltensmaßregeln empfohlen:

Vermeidung von ungeschütztem Kontakt zu Wildtieren , insbesondere bei offensichtlichen kranken Tieren

, insbesondere bei offensichtlichen kranken Tieren Vermeidung von u ngeschütztem Kontakt zu Kadavern von Wildtieren

Einhalten der Arbeitshygiene beim Umgang mit erkrankten oder toten Wildtieren

Einhalten der Arbeits- und Küchenhygiene beim Umgang mit Wildbret während der Vorbereitung (Enthäuten, Ausnehmen) und der Zubereitung

während der Vorbereitung (Enthäuten, Ausnehmen) und der Zubereitung Wildgerichte nur gut durchgegart verzehren.

Auch interessant: Fast jeder Zweite erkrankt an Krebs - so warnt dich dein Körper schon frühzeitig