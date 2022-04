Rödelsee vor 1 Stunde

Schwelbrand in Komposthaufen

Über die integrierte Leitstelle in Würzburg ging am frühen Montagmorgen bei der Polizeiinspektion Kitzingen eine Meldung über eine Rauchentwicklung an einer Gartenhütte in der Alten Iphöfer Straße in Rödelsee ein. Vor Ort stellte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Kitzingen einen in Schwelbrand geratenen Komposthaufen fest. Die Feuerwehr Rödelsee löschte den Brand. Hinweise auf eine eventuelle Brandstiftung gebe es nicht, heißt es im Polizeibericht. Vermutlich sei der Komposthaufen durch einen Gärprozess der organischen Abfälle in Brand geraten. 18 Feuerwehrleute aus Rödelsee waren im Einsatz.