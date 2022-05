Stadtschwarzach vor 1 Stunde

Schwarzacher Gemeindeteam legt los

Was früher einmal der Pfarrgemeinderat war, ist nun das Gemeindeteam im pastoralen Raum. Auch wenn der Name offiziell nun ein neuer ist, bleiben die Aufgaben mehr oder weniger gleich für das Gemeindeteam in kirchlichen Umfeld. Das bedeutet in Stadtschwarzach und den Orten Hörblach, Gerlachshausen, Münsterschwarzach und Düllstadt kümmert sich ab sofort das Team mit ihrer Vorsitzenden Brigitte Soik um alles was es für einen lebendigen Glauben vor Ort braucht, wie Wallfahrten, Gottesdienstgestaltung, Kirchenschmuck und sonstige Veranstaltungen und Angebote rund um Glauben und Kirche.