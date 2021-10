Bei der Hauptversammlung der Feuerwehr in Geesdorf stellten sich Markus Kober als Erster und Andreas Antor als Zweiter Kommandant für eine weitere Amtszeit zur Verfügung. Die Anwesenden wählten die beiden für die nächsten Jahre. Erfreulich war zudem, dass die Geesdorfer Wehr mit Andreas Schellhorn und Dominik Kohlschreiber zwei Neulinge begrüßen konnte.

Außerdem wurde in der Versammlung die Satzung geändert. So wird künftig das Eintrittsalter zur Jugendfeuerwehr von zwölf auf sechs Jahre reduziert. Die Wehr will damit bei Kindern und Jugendlichen früher um deren Interesse werben. Die Versammlung stimmte für Christoph Adami als neuen Jugendwart. Künftig wird er sich mit Unterstützung von Kommandant Markus Kober um den Nachwuchs kümmern.

Zu Beginn freute sich der Vorsitzende Michael Volkmann, dass die bereits für vergangenes Jahr geplante Versammlung nun stattfinden konnte. Zuletzt sei das Vereinsleben aufgrund der Corona-Pandemie nahezu zum Erliegen gekommen, weder Feste und Veranstaltungen, noch Übungen, konnten stattfinden. Vorsitzender Volkmann streifte in seinem Bericht das Jahr 2019, wo noch das Grillfest, alljährlich ein Höhepunkt im Vereinsleben, stattfand.

Beim Hochwasser im Juli war die Feuerwehr gefordert

Dafür hatte die Wehr in den Jahren 2019 und 2020 insgesamt sieben kleinere Einsätze. In diesem Jahr war die Wehr vor allem beim Hochwasser im Juli gefordert. Hier hatte es Geesdorf besonders erwischt. Für den Einsatz insgesamt, und vor allem beim Hochwasser, bedankten sich später die Offiziellen, Wiesentheids zweiter Bürgermeister Harald Rößner und Kreisbrandrat Dirk Albrecht. Zweiter Bürgermeister Rößner zeigte sich zuversichtlich, dass die noch offene Frage nach dem Standort für ein neues Gerätehaus der Geesdorfer Wehr bald geklärt werde.

In der Versammlung trug Schriftführer und Kassier Michael Spath den Kassenbericht vor. Kassenprüfer Dominik Kober bescheinigte ihm eine ordentliche Kassenführung. In der Folge zeichneten Kreisbrandrat Dirk Albrecht und Kreisbrandmeister Christian Aschermann Markus Kober und Thorsten Ott für 25 Jahre aktiven Dienst bei der Wehr aus.