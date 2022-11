Am Montag (28. November 2022) wurde die Polizeiinspektion Kitzingen zu einem Verkehrsunfall auf der B286 gerufen. Dort war es zu einem frontalen Zusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einem Auto gekommen.

Dem Polizeibericht nach fuhr am Montag gegen 16.50 Uhr ein 25-jähriger Lastwagenfahrer mit seinem Fahrzeug auf der B286 von Wiesentheid in Richtung Rüdenhausen. An der Anschlussstelle zur Bundesautobahn 3 beabsichtigte der Fahrer nach links abzubiegen. Hierbei übersah er ein ihm entgegenkommendes, vorfahrtsberechtigtes Auto.

Lastwagen stößt frontal mit Auto zusammen - Frau verletzt sich leicht

In der Folge kam es zu einem frontalen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beim Aufprall verletzte sich die im Auto sitzende Beifahrerin leicht und musste später durch die herbeigerufenen Rettungssanitäter behandelt werden. Weitere Verletzte blieben nach dem aktuellen Kenntnisstand zum Glück aus. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von circa 12.000 Euro.

Aus der Region: Wegen Neubau - Weg an A3-Überführung wird für Jahre gesperrt

Vorschaubild: © TechLine/pixabay.com