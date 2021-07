Albertshofen vor 1 Stunde

Rucksack gestohlen

Am Samstag zwischen 17 und 23 Uhr stellte ein 39-jähriger Mann seinen Rucksack in der Kitzinger Straße in Albertshofen auf eine Parkbank und spielte auf dem Sportplatz Fußball. Als er vom Fußballspielen zurückkam, stellte der Mann laut Polizeibericht fest, dass ein unbekannter Täter den Rucksack samt Inhalt gestohlen hatte. Darin befand sich unter anderem die Geldbörse mit sämtlichen Ausweisdokumenten sowie Schmuck in Form einer Kette und einer Armbanduhr. Der Schaden beläuft sich auf circa 100 Euro.